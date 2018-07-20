10 مليارات مكاسب الأسهم في أسبوع

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 10 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، لتصل رسملتها السوقية إلى 860 مليار درهم، مع تحسن معنويات المستثمرين على أثر النتائج القوية للبنوك المدرجة في دبي، بعد تحقيقها أرباحاً قياسية فاقت توقعات المحللين.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.45%، مستمراً في صعوده للأسبوع الثالث، ليصل إلى 2926 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 1.7%، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى 4770 نقطة، وهو أعلى إغلاق أسبوعي منذ منتصف أغسطس 2015، بدعم مكاسب أسهم البنوك إلى جانب نشاط التأمين والطاقة.

ولا تزال السيولة تراوح مكانها مع بقائها عند مستويات خجولة مع وصولها خلال الأسبوع إلى 1.29 مليار درهم موزعة بواقع 782.8 مليون في دبي و510.7 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 790.6 مليون سهم منها 614.6 في دبي و176.08 في أبوظبي، عبر تنفيذ أكثر من 14 ألف صفقة.

وصعدت الأسهم القيادية في دبي يقودها «إعمار العقارية» بنسبة 2.39% و«أرابتك» 2% و«إعمار للتطوير» 1.78% و«الإمارات دبي الوطني» 2.48% و«دبي للاستثمار» 1% و«سوق دبي المالي» 0.82%، بينما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير، لكنه تصدر النشاط بسيولة 104 ملايين درهم.

وفي أبوظبي، تصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 180 مليون درهم وارتفع بنسبة 4.78% كما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.29% و«دانة غاز» 0.96% و«طاقة» 4.17%، في مقابل هبوط «اتصالات» و«الدار العقارية» بنحو 0.29% و0.94% على التوالي.

وتوقع إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» أن تواصل الأسواق الأداء الإيجابي في الأسابيع القليلة المقبلة في ظل استمرار النتائج القوية نصف السنوية.