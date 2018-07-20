7 شركات مدرجة جديدة تؤكد عدم انكشافها على «أبراج»

المصدر: دبي- عمرو عادل

أعلنت 7 شركات جديدة مدرجة في سوق دبي المالي أمس، عدم انكشافها على مجموعة «أبراج كابيتال»، ليرتفع الإجمالي إلى 54 شركة، التزاماً بطلب هيئة الأوراق المالية والسلع، الإفصاح عن انكشاف الشركات على المجموعة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفع إجمالي عدد الشركات غير المنكشفة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى 114 شركة، فيما استقر عدد الشركات التي أعلنت عن انكشافات مباشرة وغير مباشرة، عند 12 شركة، بإجمالي 2.4 مليار درهم.

وتضم الشركات السبع: «المدينة للتمويل والاستثمار»، «آن ديجيتال سيرفسس»، و«السلام القابضة»، و«مصرف السلام البحرين»، و«المصرف الخليجي التجاري»، و«جي إف إتش المالية»، التي قالت إنها وقعت لشراء حصة أبراج في شركة «ذي انترتينر»، و«الصناعات الوطنية القابضة»، التي أعلنت أن لديها مساهمة مستقلة في شركة «كيه إي إس باور ليمتد»، مع مساهمين آخرين، من ضمنهم إحدى الشركات التابعة لأبراج.

ويصل عدد شركات سوق دبي التي أفصحت عن موقفها 61 شركة من إجمالي 68 شركة محلية وذات إدراج مزدوج، ليتبقى بذلك 7 شركات لم تفصح حتى الآن، وهي «المجموعة العربية للتأمين - أريج»، «الوطنية الدولية القابضة»، «الاستشارات المالية الدولية- إيفا»، «أجيليتي للمخازن العمومية»، «اكتتاب القابضة»، «الإثمار القابضة» و«مصرف السلام السودان»، فيما سجلت نسبة إفصاح الشركات المحلية المدرجة 100 %.

وبلغت قائمة الشركات المنكشفة في دبي 7 شركات، بقيمة تجاوزت ملياري درهم، وهي شركات «العربية للطيران»، «عمان للتأمين»، و«شعاع كابيتال»، وبنوك «الإمارات دبي الوطني»، «دبي التجاري»، «عجمان»، و«المشرق».

وكانت شركات سوق أبوظبي بالكامل، أفصحت عن موقفها، وعددها 65 شركة، منها 60 شركة غير منكشفة، و5 شركات أعلنت حتى الآن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.