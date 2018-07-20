«هيرميس» تدخل اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم «بريميرا أفريكا»

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أمس، الدخول في اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة «بريميرا أفريكا» إحدى أبرز شركات الخدمات المالية وبحوث الاستثمار بالسوق النيجيري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة المالية هيرميس للتوسع الجغرافي بوجودها المباشر في الأسواق المبتدئة والناشئة، علماً بأن الشركة تعتزم استغلال وجودها بهذا السوق الواعد كمنصة للتوسع بأعمالها لخدمة أسواق غرب أفريقيا على غرار مقرها في كينيا، الذي يخدم أسواق شرق أفريقيا.

ويقع المقر الرئيس لشركة «بريميرا أفريكا» في لاغوس. وبعد إتمام عملية الاستحواذ سوف تعمل الشركة الجديدة تحت العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، ما سيسهم في وجود اسم رائد لأكثر من 30 عاماً في مجال الخدمات المالية لخدمة السوق النيجيري.

وأوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن نيجيريا تمثل رابع التوسعات خارج أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام، مشيرا إلى أن إتمام عملية الاستحواذ سيسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء من خلال الحضو المباشر في 12 دولة في 4 قارات.