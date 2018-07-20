«بالمون جروب» تطلق صندوقاً لإدارة الأصول العقارية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «بالمون جروب» المتخصصة في الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة في الدولة، صندوقا استثماريا عقارياً «ريت» للمستثمرين المؤهلين بعد أن حصلت على «موافقة سلطة دبي للخدمات المالية»، ويهدف الصندوق الاستثماري إلى جمع 330 مليون درهم كجزء من استراتيجيته للحصول على أصول تجارية بعوائد سنوية جيدة.

وقال مانهور لاهوري مؤسس المجموعة: تستهدف استراتيجية الصندوق الاستثماري التركيز على الأصول اللوجستية والصناعية والتجارية ذات الطابع الاستثماري المنخفض او مستقر المخاطر في الدولة، وتشمل أهدافه الاستثمارية الأساسية توليد مصدر دخل منتظم للمستثمرين عن طريق توزيع أرباح فصلية واستهداف عائد سنوي بنسبة 8٪.

وأضاف: يقبل «الصندوق» الاستثمار في الأصول التي تتناسب مع استراتيجيته الاستثمارية مقابل الأسهم. وسيتيح هذا للمستثمرين إمكانية التنويع الإضافي وتحقيق عائدات دون التزامات تشغيلية لإدارة الممتلكات وصيانتها، ويتمثل التحدي بالنسبة للمستثمرين في الوصول إلى العقارات ذات القيمة العالية لتحقيق عوائد أفضل بقيمة استثمارية لا تقل عن 500 ألف دولار أميركي، علما أن المجموعة تهدف إلى إدراج الصندوق الاستثماري في السوق المالي بحلول 2020.

وأوضح أن الصندوق الاستثماري يدير أصولا بقيمة 215 مليون درهم توزعت على 19 عقارا، حيث جاءت الأصول اللوجستية أولا 62% من تلك المحفظة الاستثمارية و23% للأصول الصناعية و8% للمكاتب و7% لإسكان العمال والموظفين.