بدء تداول سهم «واحة الزاوية»

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج أسهم شركة واحة الزاوية القابضة في منصة السوق الثانية، حيث بدأ التداول على أسهم الشركة، لتكون الشركة الرابعة التي يتم إدراجها ضمن المنصة. ويبلغ رأسمال الشركة 2.3 مليار درهم، وبعدد أسهم 2.3 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

تعد شركة واحة الزاوية، إحدى كبرى الشركات في إمارة أبوظبي، حيث تعمل في مجالات التطوير والتسويق العقاري، وفي قطاعات مختلفة، منها السكنية والتجارية والسياحية والضيافة وأخرى.

وأكد خليفة المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص سوق أبوظبي على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسة والثانية للإدراج.

من جهته، قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، ببدء التداول على أسهم الشركة، والذي يعتبر تأكيداً جديداً على استقرار السوق وموثوقيته، ضمن كبريات شركات المنطقة. وأضاف أن بيئة التداول المستقرة والخدمات والمنتجات المبتكرة التي يوفرها سوق أبوظبي، مكنت السوق من استقطاب استثمارات مؤسسية بلغت خلال النصف الأول من 2018، نحو 950 مليون درهم، مقارنة بنحو 908 ملايين درهم خلال نفس الفترة من عام 2017.