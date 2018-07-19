موانئ دبي العالمية تغلق صفقة الاستحواذ على أغلبية «كونتيننتال» الهندية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة»، المشروع المشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90 % من مؤسسة «كونتيننتال ويرهاوسينغ»، وهي شركة لوجستيات متعددة الوسائط في «نافا شيفا» في الهند.

وسوف تحتفظ عائلة «ريدي»، مؤسسو «كونتيننتال ويرهاوسينغ»، بحصة الـ 10% المتبقية وتواصل المشاركة في عمليات الشركة. وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 5% من صافي قيمة أصول موانئ دبي العالمية بحسب نتائج 2017 لكامل العام. ويعتبر هذا الاستثمار الأول لشركة «هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة»، وهي أداة استثمارية تم تأسيسها في مارس الماضي بالشراكة بين «موانئ دبي العالمية» والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بغرض استثمار نحو 3 مليارات دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة.

ونوّه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» بأهمية الاستحواذ على «كونتيننتال ويرهاوسينغ» ودوره في تعزيز تواجد موانئ دبي العالمية على امتداد سلسلة اللوجستيات في الهند، ما يضيف القيمة ويدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن العمليات الراهنة لـ«كونتيننتال ويرهاوسينغ» تتكامل إلى حد بعيد مع أعمال المجموعة من ناحية نموذج العمل والانتشار الجغرافي وتأمين فرص جديدة لتحقيق العائدات على المدى الطويل.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2050. وسيتيح لنا هذه الاستحواذ البدء برحلة النمو الجديدة وإطلاق الإمكانات التجارية الكبيرة للهند تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز دور دولتنا كمصدر للمعرفة ومساهم فاعل في تطور الاقتصادات والشعوب. نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة، ونتطلع إلى العمل الوثيق معاً لدعم الاقتصاد الهندي باستخدام معارفنا وحلولنا الفريدة التي راكمناها على مدى سنوات طويلة من العمل مع جميع أصحاب المصلحة في قارات العالم الست.

وتعد مؤسسة «كونتيننتال ويرهاوسينغ» التي تأسست 1997، رائدة في اللوجستيات المتكاملة متعددة الوسائط من مخازن ومحطات شحن الحاويات ومستودعات الحاويات الداخلية، ومحطات الشحن الخاصة والحلول اللوجستية المتكاملة.

وتنتشر شبكة لوجستيات الشركة عبر مواقع استراتيجية رئيسية في الهند تغطي مساحة إجمالية تزيد على 400 فدان وتوفر أكثر من 660 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً).