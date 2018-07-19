60 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

حلت الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأميركية وحصدت المرتبة 21 عالمياً في مايو. ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية صدرت أمس وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 60 مليار دولار في مايو بزيادة على أساس شهري 0.5% مقابل 59.7 مليار دولار في أبريل 2018 بينما انخفضت على أساس سنوي بنحو 0.8% مقابل 60.5 ملياراً في مايو 2017.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأميركية فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 162.1 مليار دولار وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 43.9 مليار دولار.وعالمياً جاءت الصين بالصدارة بحيازة 1.183 تريليون دولار ثم اليابان بنحو 1.048 تريليون دولار.