الأسهم تربح 3.3 مليارات على وقع نتائج قوية للبنوك

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

استعادت أسواق الأسهم المحلية اتجاهها الصاعد في ختام تعاملات أمس بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو ما يناهز 3.3 مليارات درهم وسط تفاؤل بتوالي إعلانات البنوك المدرجة عن أرباح تفوق توقعات المحللين ما عزز من عمليات الشراء على أسهم المصارف.

وارتفع سوق دبي 0.64% أو ما يعادل 18.76 نقطة ليغلق عند 2931.9 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما ربح سوق أبوظبي 16.42 نقطة أو ما نسبته 0.35% ليستقر عند 4755.01 نقطة مع صعود أسهم البنوك والطاقة والتأمين.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، اقترب رأس المال السوقي للأسهم من حاجز 860 مليار درهم بعدما أضاف مكاسب أمس بنحو 3.29 مليارات موزعة بواقع 2.03 مليار لأسهم دبي و1.26 مليار لأسهم أبوظبي. وانخفضت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 253.8 مليون درهم موزعة بواقع 121.67 مليوناً في دبي، و132.16 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 127.4 مليون سهم منها 77.36 مليون سهم في دبي و50 مليون سهم أبوظبي من خلال 2178 صفقة.

البنوك تقود

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.8% بدعم رئيسي من مكاسب «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.98% بعد ارتفاع أرباحه النصفية 29% على الرغم من تراجع «دبي الإسلامي» بنحو 0.4% رغم زيادة أرباحه 15% في النصف الأول.

كما صعد قطاع العقار 0.72% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.97% بعدما أكدت الشركة أن أرباحها بنهاية العام الجاري لن تقل عن 2017 إلى جانب صعود «إعمار مولز» 0.95% و«داماك» 1.4% و«ديار» 0.7%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.4% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.5 % و«سوق دبي المالي» 0.3%، بينما تراجع قطاع النقل 0.5% مع انخفاض «أرامكس» 0.68% و«الخليج للملاحة» 1.35% وثبات «العربية للطيران»

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط بسيولة 22 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 20 مليون درهم، تلاه سهم «دريك آند سكل»، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 1.98%، فيما كان «مصرف السلام السودان» أكبر الخاسرين بنحو 3.6%.

تراجع العقار

وجاء صعود سوق أبوظبي بدعم ارتفاع قطاع البنوك 0.5% بفضل مكاسب «أبوظبي الأول» مع ارتفاعه بنسبة 0.78%، إلى جانب صعود «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.26% مستمراً في مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.74% مع صعود سهم «طاقة» 4.17% في مقابل بقاء «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» دون تغيير، في المقابل تراجع قطاع العقار بنسبة 0.15% مع هبوط «إشراق» 1.56% واستقرار «الدار». كما استقر أيضاً قطاع «الاتصالات» مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وتصدر سهم «واحة الزاوية» التداولات في أول أيام إدراجه بنحو 52 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 50 مليون، تلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 7.4%، وجاء سهم طاقة، في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.17%، فيما سجل «منازل العقارية» أكبر تراجع بنسبة 2.13%.

اتجاه شرائي

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 19.2 مليون درهم منها 4.7 ملايين للعرب و13 مليوناً للأجانب و1.5 مليون للمواطنين في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 19.2 مليون درهم.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 22 مليون درهم، منها 8.5 ملايين في أبوظبي، و13.5 مليوناً في دبي في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 22 مليون درهم، منها 8.5 ملايين في أبوظبي، و13.5 مليوناً في دبي.

Ⅶإفصاحات

نفت «إعمار العقارية» الخبر الصادر عن بيعها أصولاً بقيمة 1.4 مليار دولار، فيما أعادت التأكيد على قيامها بشكل مستمر دراسة خيارات مختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيم أنشطتها وتحقيق أكبر قيمة مضافة ممكنة لها.

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