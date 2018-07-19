«ماستركارد إنغايج» تعزز نظام المدفوعات الرقمية في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت «ماستركارد» المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع مؤخراً، النسخة الأولى من ملتقى ماستركارد إنغايج لمنطقة الشرق الأوسط وهي منصة عالمية مخصصة تربط عملاء الشركة بشركاء التكنولوجيا ومزودي الخدمات لمساعدتهم على نشر أحدث الحلول الرقمية بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة، وذلك ضمن إطار جهودها الدؤوبة لتسريع وتيرة نمو نظام المدفوعات الرقمية في الإمارات.وباعتبارها طريقة ملموسة لرفع درجة الوعي لدى مجتمع الشركاء الرقميين، أطلقت ماستركارد، في مارس الماضي، سلسلة من الملتقيات العالمية والإقليمية لمقدمي خدمات التكنولوجيا المسجلين، مثل مزودي تقنيات المحافظ الرقمية. وكان «ملتقى ماستركارد إنغايج»، والذي عقد في دبي، قد شهد حضور 32 مشاركاً من 25 شركة تكنولوجيا من أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال دريس بلمليح، نائب رئيس أول تسليمات العملاء لمنطقة الشرق الأوسط في ماستركارد: « تمنح منصة «ماستركارد إنغايج» عملاءنا الفرصة لتحديد الموارد والشركاء المناسبين لدمج تقنيات الدفع الجديدة والمبتكرة ضمن الخدمات التي يقدمونها فضلاً عن تلبية احتياجات المستهلكين الآخذة في التطور بوتيرة مطردة».