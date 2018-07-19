تعاون «رأس الخيمة الوطني» و«إن باي» في تحويل أموال سريعة إلى 25 دولة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تعاونه مع «إن باي»، وهي شركة تكنولوجيا مالية أوروبية توفر خدمة تحويل الأموال، لتقديم أدنى رسوم تحويل الأموال في السوق للعملاء عند تحويلهم اليورو إلى 25 دولة أوروبية بتكلفة 25 درهماً لكل معاملة تحويل من خلال خدمة راك لتحويل الأموال. كذلك يسمح للعملاء بإرسال الأموال عبر منصة الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك، ومن أي فرع من فروعه البالغ عددها 38 فرعاً، حيث يتم وضع التحويلة المالية المرسلة مباشرة في الحساب المصرفي للمستفيد في نفس اليوم بدون أي رسوم خفية.

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في «رأس الخيمة الوطني»: يقوم البنك بتوسيع حضوره العالمي من خلال بصمة خدمة تحويل الأموال للبنك إلى الدول الأوروبية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع «إن باي» من أجل تقديم تجربة مصرفية سلسة للعملاء مع خدمات تحويل الأموال الجديدة والمحسنة. وهذا سيمكّن عملاءنا من إجراء عمليات تحويل أموال باليورو بشكل آمن وسريع ومريح إلى 25 دولة أوروبية.

وقال جاكوب تاكمان تومسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إن باي: تبرهن هذه الشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني على أهمية المدفوعات عبر الحدود التي تقدمها شركة «إن باي» للمؤسسات المالية على مستوى العالم. ونحن نرى ذلك كمثال ممتاز عن كيفية قيام «إن باي» كشركة تكنولوجيا مالية بتمكين عملائها من البنوك مثل بنك رأس الخيمة الوطني من تزويد عملائهم بخدمات أفضل والقيام بذلك بسرعة الانتقال إلى السوق، التي كانت مستحيلة في السابق.