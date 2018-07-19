المصدر: المنامة - البيان

أعلن بنك البحرين الوطني مواصلته تحقيق نتائج مالية ممتازة بتسجيله أرباحاً صافية خلال النصف الأول قدرها 36.79 مليون دينار بحريني (97.85 مليون دولار أميركي) بزيادة 15.9% مقارنة مع مبلغ 31.74 مليون دينار (84.41 مليون دولار) للفترة نفسها من 2017. ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج المالية القياسية إلى عدة عوامل أبرزها التحسن القوي في الدخل الصافي للفوائد والمرتبطة بنمو القروض والسلفيات، إضافة إلى تحسن صافي هامش الفوائد على خلفية الإدارة الأفضل للأصول والخصوم.

وسجلت المخصصات في النصف الأول انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2017. وبالنسبة للربع الثاني حقق البنك صافي أرباح قدرها 17.05 مليون دينار بحريني (45.35 مليون دولار) مقابل 17 مليون دينار (45.21 مليون دولار) للفترة نفسها من 2017.