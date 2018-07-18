بنك أبوظبي الأول يدمج «دبي فيرست» ضمن خدمات الأفراد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن خططه لدمج «دبي فيرست» تحت مظلة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة للبنك.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مسيرة توحيد العمليات التي يشهدها البنك عقب الإعلان عن عملية الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في أبريل 2017. وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة إن الدمج خطوة مهمة لتوفير فرص واعدة للعملاء ولتعزيز إمكانيات البنك المتميزة في هذا المجال.

وقال بيان للبنك أمس إن كافة المنتجات والخدمات التي توفرها دبي فيرست ستبقى على حالها من حيث الاسم والشكل والمضمون.