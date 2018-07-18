«البنك العربي» يحصل على الموافقات لافتتاح فرع في الصين

المصدر: دبي - البيان

منحت هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية مؤخراً البنك العربي موافقتها على تحويل المكتب التمثيلي للبنك في مدينة شنغهاي الصينية إلى فرع متكامل في خطوة يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز تواجده في السوق الصيني من خلال شبكة فروعه العالمية التي تضم ما يزيد عن 600 فرع عبر 5 قارات.

ويعتبر البنك العربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي كان لها تواجد في الصين حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلي الأول في العاصمة الصينية بكين في العام 1985 وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي الثاني في مدينة شانغهاي في العام 1996.

وقال نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك :«يعتبر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو يشهد تطوراً متواصلاً وانفتاحاً مضطرداً على الاقتصادات العالمية حيث تعمل الشركات الصينية في مختلف القطاعات الحيوية وعبر مختلف المناطق حول العالم بما فيها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر البنك العربي من أبرز المصارف فيها».

وأضاف : «نسعى من خلال تعزيز نمو شبكتنا المصرفية إقليمياً وعالمياً إلى مواصلة تقديم الحلول المصرفية والتمويلية للشركات من المنطقة الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما فيها الأسواق الآسيوية الواعدة».

وأشار صباغ إلى أن البنك العربي ساهم في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية عبر المنطقة وبمليارات الدولارات كانت الشركات الصينية طرفاً فيها لاسيما في قطاعات الإنشاءات والصناعة والبنى التحتية مؤكداً على أن البنك العربي سيواصل لعب دوره في المنطقة على صعيد التمويل التجاري وتمويل المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع كبريات الشركات والمصارف الإقليمية والعالمية.

ويتواجد البنك العربي ضمن قائمة البنوك المراسلة الرئيسية التي تقدم خدماتها لأبرز البنوك الصينية بفضل شبكته المصرفية الواسعة.