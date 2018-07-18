289 مليون دولار أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة («الإمارات دبي الوطني ريت»).

وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة الأصول التي حققتها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 والذي بلغ 289 مليون دولار (1.1 مليار درهم )، أو 1.14 دولار أميركي للسهم الواحد، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال في يونيو 2018.

وهذا ما يُعادل تحقيق عائد ربع سنوي 0.29% بعد معادلة صافي الدخل الإيجاري بانخفاض طفيف في التقييم. ويبلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارية 463 مليون دولار أميركي (1.7 مليار درهم) تشمل استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية والسكنية والأصول العقارية البديلة.

وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ التي أدت إلى التنويع في محفظة الإمارات دبي الوطني ريت في 2017، بلغت نسبة التخصيص القطاعي الحالي 64% للعقارات المكتبية و20% للعقارات السكنية و16% للعقارات البديلة وارتفعت نسبة إشغال المحفظة من 89% في الربع السابق لتصل إلى 90% في الربع الأول.

الدفعات النهائية

وقامت الإمارات دبي الوطني ريت في يونيو بتسديد الدفعات النهائية للمساهمين عن السنة المنتهية 31 مارس 2018. وخلال الفترة الكاملة للسنة شكّل إجمالي المدفوعات البالغ 21.7 مليون دولار (79.8 مليون درهم) نحو 7.2% من صافي قيمة الأصول و8.6% من سعر السهم أو 0.0854 دولار للسهم الواحد.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «بينما لا يزال سوق العقارات المحلي يمثل تحدياً ـ الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على عمليات التقييم في المحفظة - إلا أننا نجحنا في حماية الدخل وتحسينه.

أثمرت جهود فريق إدارة الأصول الذي حقق نجاحات ملموسة في تأجير الأصول السكنية لدينا عن ارتفاع العائد الإجمالي من المحفظة إلى 8.4% مقارنةً مع 8.3% في الربع السابق مع صافي عائد من إيرادات الإيجار 4.5% على أساس سنوي. واستشرافًا للمستقبل فإننا نقوم بدراسة خيارات تمويل جديدة تساهم في تيسير عملية التوسع في محفظتنا للوصول إلى فئات أصول بديلة - تعمل على التخفيف من المخاطر السائدة في الأسواق السكنية وأسواق المكاتب المحلية».