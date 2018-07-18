أرباح «غولدمان ساكس» تقفز 44% في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهرت نتائج أعمال مجموعة غولدمان ساكس، أمس، ارتفاعاً 44 % في صافي ربح الربع الثاني متجاوزةً التوقعات بدعم من النمو في أنشطة تداول السندات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال خامس أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 2.35 مليار دولار، أو 5.98 دولارات للسهم في الربع الثاني المنتهي 30 يونيو مقارنة مع 1.63 مليار دولار، أو 3.95 دولارات للسهم قبل عام.

وارتفعت إيرادات التداول، أكبر أنشطة البنك، 17 % إلى 3.57 مليارات دولار، إذ دعمت قوة المنتجات المرتبطة بأسعار الفائدة والسلع الأولية إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 45 %.

غير أن إيرادات تداول الأسهم لم تسجل تغيراً يذكر عن مستواها قبل عام، على عكس بنوك كبرى أخرى أعلنت زيادة تلك الإيرادات مثل جيه.بي مورجان تشيس آند كو وسيتي جروب.

وارتفع إجمالي إيرادات غولدمان ساكس 18.3 % إلى 8.40 مليارات دولار مع نمو إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 18 %.

وعيَّنت مجموعة غولدمان ساكس ديفيد سولومون رئيساً تنفيذياً ليحل محل لويد بلانكفين الذي سيترك منصبه في 30 سبتمبر.

كما سيترك بلانكفين منصب رئيس مجلس الإدارة في نهاية العام.