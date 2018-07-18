3.69 تريليونات التحويلات بين البنوك في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بلغ إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3 تريليونات و691.5 مليار درهم، بزيادة 298.8 مليون درهم أو ما نسبته 8.8%، مقابل 3 تريليونات و564.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصائيات للمصرف المركزي أمس، انخفاض القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 670.694 مليار درهم موزعة على 13.654 مليون شيك مقابل نحو 755.05 مليار درهم موزعة على 15.151 مليون شيك في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات، ارتفعت حركة تداول الشيكات في مايو ويونيو الماضين إلى 104.873 ملايين درهم موزعة على 2.109 مليون شيك مقارنة بنحو 118.329 مليار درهم موزعة على 2.364 مليون شيك في مايو السابق عليه.

الإيداعات

في سياق آخر، بلغ إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي 116.96 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري منها 116.92 مليار درهم ورقية و43.05 مليون درهم معدنية مقابل نحو 122.97 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2017 موزعة بواقع 122.92 مليار درهم ورقية و50.14 مليون درهم معدنية.

وبحسب الإحصاءات بلغت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يونيو الماضي نحو 20.29 مليار درهم منها نحو 20.28 مليار درهم ورقية و4.6 ملايين درهم معدنية مقابل نحو 20.85 مليار درهم في يونيو 2017 منها نحو 20.8 مليار درهم ورقية و3.7 ملايين درهم معدنية.

المسحوبات

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الستة أشهر الأولى من 2018 بلغ نحو 117.7 مليار درهم منها نحو 117.6 مليار ورقية و94.2 مليون درهم معدنية مقابل نحو 129.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017 منها نحو 129.2 مليار درهم ورقية و72.6 مليون درهم معدنية.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال يونيو الماضي بلغت 19.59 مليار درهم منها نحو 19.5 مليار درهم ورقية و13.96 مليون معدنية مقابل نحو 22.74 مليار درهم في يونيو 2017 منها نحو 22.73 مليار درهم ورقية و8.6 ملايين معدنية.