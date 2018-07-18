3.3 % نمو أرباح «جونسون آند جونسون» الفصلية

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع صافي أرباح جونسون آند جونسون 3.3 % خلال الربع الثاني من العام بدعم ارتفاع مبيعات أدوية لعلاج أمراض نادرة بعد استحواذها على أكتيليون وعقاري علاج السرطان زايتيجا ودارزاليكس.

وزاد صافي ربح شركة الرعاية الصحية الكبيرة إلى 3.95 مليارات دولار أو 1.45 دولار للسهم في الربع الثاني من 3.83 مليارات دولار أو 1.40 دولار للسهم قبل عام.

ومع استبعاد بعض البنود، حققت الشركة ربحاً قدره 2.10 دولار للسهم، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 2.07 دولار للسهم.

وزاد إجمالي المبيعات إلى 20.83 مليار دولار من 18.84 مليار دولار قبل عام، بما يتجاوز تقديرات المحللين التي تشير إلى إجمالي مبيعات قدره 20.39 مليار دولار.

وقالت الشركة، إنها تتوقع أن تتراوح مبيعات العام بالكامل بين 80.5 ملياراً و81.3 مليار دولار بالمقارنة مع تقدير سابق يتراوح بين 81 ملياراً و81.8 مليار دولار. وعزت الشركة انخفاض التقديرات إلى قوة الدولار.