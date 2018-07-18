«أكسا ليابيليتيز مانيجرز» تستحوذ على الحصة الأكبر في «الإمارات لإعادة التأمين التكافلي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكسا ليابيليتيز مانيجرز» الشركة المتخصصة في عمليات الاستحواذ والإدارة أمس عن إتمامها صفقة الاستحواذ على الحصة الأكبر في شركة «الإمارات لإعادة التأمين التكافلي».

والتي تعد من كبرى الشركات العالمية المستقلة في إعادة التأمين التكافلي والتي تزاول نشاطها من مركز دبي المالي العالمي.وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات الخاص بهذه الشركة 69 مليون دولار من الأخطار المكتتبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية، والموزعة على الأخطار المتعلقة بالممتلكات والمركبات والحوادث والبترول والطاقة والتأمينات البحرية.وستخضع الصفقة لموافقة سلطة دبي للخدمات المالية وستتم من خلال الأداة الاستثمارية لشركة «أكسا ليابيليتيز مانيجرز».

وتأسست «أكسا ليابيليتيز مانيجرز» في عام 2001 لإدارة التزامات «أكسا» لإعادة تأمينات أخطار غير الحياة. وقد وقعت أمس صفقتها التاسعة عشرة للاستحواذ في السوق الخارجي وهي صفقتها الأولى من نوعها مع شركة إماراتية. وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أكسا ليابيليتيز مانيجرز»، سيلفين فيليروي دي جالهو، عن سعادته بمواصلة توسع الشركة وتطورها واستكمال عملية الاستحواذ على شركة «الإمارات لإعادة التأمين التكافلي».