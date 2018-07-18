10.4 % نمو أرباح بنك الفجيرة الوطني النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت أرباح بنك الفجيرة الوطني إلى 310.2 ملايين درهم في النصف الأول 10.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني بنحو 13.4% إلى 164.8 مليون درهم مقارنة بالربع الأول ما يعكس مستوى مرتفعاً من المرونة في الأعمال الرئيسية.

وأضاف في إفصاح لسوق أبوظبي أن الأرباح التشغيلية سجلت نمواً سنوياً 18.5% لتبلغ 519.9 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بـ 438.6 مليون في الفترة نفسها من 2017 وهو ما يظهر التركيز المستمر على جودة نمو الأعمال الرئيسية والربحية.

وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني نحو 271.9 مليون درهم بنمو قدره 20% مقارنة بنحو 226.6 مليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي وبلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر نحو 768.7 مليون درهم بنمو 14.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل تعزيز إدارة الميزانية العمومية في بيئة ارتفاع معدل الفائدة وإدارة السيولة بكفاءة واستراتيجيات التسعير الفعالية التي ساعدت في تحسن هوامش الربح والعائد على رأس المال.

وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة إنه من دواعي سرورنا أن نرى البنك يحافظ على مسار نموه من خلال تركيز ثابت على أعماله الرئيسية وقدرات الخدمة والابتكار المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وأضاف : تشكل النتائج المالية المتميزة للبنك والسيولة الصحية وكفاية رأس المال القوي واستراتيجية الأعمال الحكيمة أساساً قوياً للنمو لبقية العام وما بعده. كوننا شريكاً مالياً للأعمال، نركز على الاحتياجات الشخصية والمهنية فإن آفاقنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات ونظل ملتزمين باستكشاف الفرص التي تخلف قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا.