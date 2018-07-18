توقعات بارتفاع أرباح البنوك الإماراتية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقعت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الجاري، وأن تسجل أداء مرتفع المستوى. وقالت المؤسسة إن الودائع لدى البنوك الإماراتية ارتفعت 1.41%.

كما ارتفعت القروض 1.53% ما نتج عنه استقرار في النسبة بين الودائع والقروض في الربع الأول من العام الجاري. وتقع ثمانية من عشرة بنوك إماراتية في المنطقة الخضراء، أي بين 80 و100 % نسبة القروض إلى الودائع.

وارتفع العائد على الإقراض بسبب تراجع تكاليف التمويل في خمسة من البنوك الرئيسة في الإمارات حسب مؤسسة كابيتال فاينانشال. وتحسنت النسبة بين التكلفة والدخل، فتراجعت من 34.2% إلى 32.3% بسبب تراجع تكاليف التشغيل بمقدار 45 نقطة، مما يعتبر تغيراً في الاتجاه الذي ساد في العام الماضي إلى التحسن في العام الجاري.