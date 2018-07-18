«أبوظبي كابيتال مانجمنت» تتقدم بعرض لإدارة صناديق «أبراج»

المصدر: دبي - سيد صالح

تقدّمت شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت»، ذراع إدارة الاستثمارات التابعة لمجموعة أبوظبي المالية، بعرض لإدارة الصناديق التابعة لمجموعة «أبراج».

وبحسب ما نشرت جريدة «فاينينشال تايمز» البريطانية أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن قيمة العرض تبلغ 55 مليون دولار. ووفقاً للصحيفة، فقد أخطرت شركة «أبوظبي كابيتال مانجمنت» مجموعة «أبراج» بأنها ستسدد مبلغ 30 مليون دولار نظير شراء حق إدارة الصناديق، بينما ستسدد مبلغ الــ25 مليون دولار المتبقي لتغطية تكاليف «أبراج» ومستحقات نهاية الخدمة للموظفين. وبذلك، يفوق هذا العرض عرضاً آخر كانت قد تقدمت به شركة «سيربروس لإدارة رءوس الأموال»، وهي شركة أميركية يقع مقرها في نيويورك، لشراء عدد من صناديق «أبراج» مقابل 25 مليون دولار.