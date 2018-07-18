98 مليون درهم أرباح «واحة الزاوية» في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت أرباح «واحة الزاوية» إلى 98.19 مليون درهم في الخمسة أشهر الأولى مقارنة بنحو 163.6 ألف درهم في الفترة نفسها من 2017 وفق البيانات المعلنة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وزادت إيرادات الشركة إلى 317.7 مليون درهم في الخمسة أشهر الأولى مقارنة بنحو 2.38 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.ووصل إجمالي أصول الشركة إلى 5.825 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 128.06 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.312 مليار درهم موزع على 2.312 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم ولا يجب أن تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال المدفوع.

وتتوزع ملكية الشركة على «تبارك للاستثمار» 52.62% أو 1.217 مليار سهم و«النوخذة للاستثمار التجاري» بنسبة 12.61% أو291.5 مليون سهم و«المعتمد لخدمات توريد العمالة» 12.11% أو 280 مليون سهم ومجموعة «بنيان» الدولية للاستثمار«12.44% أو 287.6 مليون سهم و»الصواري للاستثمار العقارية) 7.24% أو 167.4 مليون سهم فيما قدر حملة الأسهم المالكون بشكل منفصل أقل من 5 % نحو 2.98% أو 69.14 مليون