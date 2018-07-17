«البنك العربي الأفريقي» يوسّع أعماله في الدولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكّد حسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن مصرفه يعتزم التوسع وزيادة عدد فروعه في دولة الإمارات، لا سيما أنها مركز رئيس للاستثمار في المنطقة.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: نعمل في الإمارات منذ أوائل السبعينيات، وبدأنا إعادة هيكلة لفروعنا قبل 7 إلى 8 سنوات، كونها سوقاً واعدة، وبوابتنا الرئيسة للتوسع والعبور إلى جميع دول الخليج والمنطقة.

وأوضح أن البنك لديه فرعان في دبي وأبوظبي، مدعمان بأكفأ الموارد البشرية، وأحدث التكنولوجيات المصرفية، مشيراً إلى أن إيرادات البنك من الفرعين تتطور بشكل كبير، وتمثل حالياً ما بين 15 إلى 20% من إجمالي إيرادات البنك، مرتفعة من 3% سابقاً.

خطط

وأكّد أن البنك لديه خطط للتوسع بقوة في الإمارات، وجرى التقدم بطلبات لمصرف الإمارات المركزي بهدف افتتاح فروع في جبل علي ومدينة العين والشارقة، وفى انتظار الحصول على الموافقات.

وذكر أن فروع مصرفه في الإمارات لا تنافس البنوك المحلية، وإنما تتعاون معها بشكل وثيق للتكامل وتعزيز العلاقات المصرفية، مبيناً أن البنك يواصل ضخ مزيد من الاستثمارات في الموارد البشرية والتكنولوجيا، ولديه كل الإمكانات التي تساعده على استيعاب حجم أعمال أكبر في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن فروع البنك في الإمارات، حالياً، تقدم مجموعة متكاملة من الأوعية الادخارية للأفراد والشركات التجارية، تتضمن حسابات ادخارية وجارية وحسابات تحت الطلب وودائع زمنية، مع إمكانية تاريخ الاستحقاق وخدمات دفع المرتبات.

وأوضح أن البنك لديه استثمارات في عدة دول خليجية من خلال شركات يملكها، مثل شركات بنوك الاستثمار، وإدارة المحافظ، والوساطة، والتمويل العقاري.

قرارات

ورداً على سؤال حول القرارات الحكومية الأخيرة في الإمارات، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، إن اقتصاد الإمارات من أقوى الاقتصادات في منطقة الخليج، ومن المتوقع أن تسهم حزمة القرارات الأخيرة في إنعاش الاقتصاد الوطني ودفعه نحو مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد الأفضل في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكّد عبدالله أن البنك العربي الأفريقي الدولي شارك، مؤخراً، في مبادرة مع 25 مؤسسة مصرفية رائدة من 5 قارات بهدف العمل على إعادة تعريف دور البنوك وسياساتها وممارستها لمواءمة أهداف القطاع المصرفي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ.

مفاهيم

وأكّد عبدالله أن المصرف يسعى للتعاون مع مؤسسات مصرفية أخرى على مستوى العالم لإعادة صياغة المفاهيم المصرفية، ولتدعيم دور القطاع المصرفي في النمو الشمولي، مبيناً أن بعض أهداف المبادرة تتركز في وضع معايير عالمية للخدمات المصرفية المستدامة، وتُؤهل الصناعة المصرفية للقيام بدور حيوي في خلق مستقبل أكثر استدامة، يبرز شفافية وفعالية دور المؤسسات المصرفية.

وتأسس البنك العربي الأفريقي الدولي في عام 1964 بموجب قانون خاص، بوصفه أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كلٍ من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وهو واحد من أهم البنوك التجارية والاستثمارية في المنطقة.

جائزة

قال حسن عبدالله إن البنك حصل على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام بالشرق الأوسط لعام 2018 من مؤسسة «يورومني» العالمية، وذلك في ضوء تصدره في مجال التمويل المستدام منذ عام 2003.