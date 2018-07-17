مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 6 مليارات بدعم نتائج البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تخطت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم المحلية 6 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس وسط عمليات شراء استهدفت أسهم «إعمار» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات» إلى جانب تفاؤل المستثمرين بنتائج البنوك المعلنة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.67% أو ما يعادل 19.3 نقطة ليستقر عند 2919.46 نقطة مستفيداً من مكاسب العقار والاستثمار والبنوك، بينما ربح سوق أبوظبي 50.89 نقطة أو ما نسبته 1.08% ليصل إلى 4747.09 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 35 شهراً بدعم رئيسي من سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 280 مليون درهم، موزعة بواقع 181.5 مليوناً في دبي، و98.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 157.76 مليون سهم، منها 135 مليوناً في دبي، و22.76 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3266 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصل رأس المال السوقي لأسهم السوقين إلى 858.2 مليار درهم بعدما وصلت مكاسب جلسة أمس إلى 6.12 مليارات موزعة بواقع 4.85 مليارات في أبوظبي و1.26 مليار في دبي.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.68% بدعم رئيسي من «إعمار العقارية» بعد صعوده 2.7%، و«أرابتك» 0.5% و«إعمار للتطوير» 0.39% و«دريك آند سكل» 0.87% و«داماك» 1.89% و«ديار» 0.93%، إلى جانب ارتفاع مؤشر البنوك بنسبة 0.1% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 0.2%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.03% بعد صعود «سوق دبي المالي» 0.3%، وثبات «دبي للاستثمار»، فيما زاد قطاع النقل بنسبة 0.28% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.94% وبقاء «أرامكس» دون تغيير، بينما هبط قطاع التأمين بنسبة 1.67% بفعل عمليات جني أرباح على أسهم «سلامة» لينخفض بنسبة 3.53% و«أمان» 3.82% و«دار التكافل» 4.97%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي بسيولة 53.8 مليون درهم وسط نشاط على السهم بعد أنباء عن إبرام الشركة اتفاقاً لبيع أصول بقيمة 1.4 مليار دولار، فيما جاء «تبريد» في المركز الثاني بنحو 16 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» مستقطباً قرابة 15.8 مليون درهم.

وتصدر سهم «السلام القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.2%، فيما جاء «دبي للمرطبات» في مقدمة المتراجعين بنحو 6.25%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.4% بفضل مكاسب «أبوظبي الأول» 1.98%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.56% عقب الإعلان عن زيادة في أرباحه النصفية بنسبة 3%، واستقر سهما «الاتحاد الوطني»، و«الشارقة الإسلامي» دون تغيير، إلى جانب صعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.75% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة.

واستقر قطاع العقار مع ثبات أشعار غالبية أسهمه دون تغيير في مقدمتها «الدار» و«إشراق»، في المقابل انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.4% مع هبوط «دانة غاز» 1.87% و«طاقة» 2.4%.

بينما ارتفع «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.41%. وتصدر النشاط سهم «أبوظبي الأول» بنحو 35 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 26.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» مستقطباً نحو 17.76 مليون درهم، وكان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.89%، فيما تصدر «جلفار» المتراجعين بنحو 6.52%.

تعاملات الأجانب

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار نحو 60 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون، نحو البيع بصافي استثمار 60 مليون درهم.

منها نحو 6 ملايين للعرب، و1.4 مليون للأجانب، و52.6 مليوناً للمواطنين. واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 33 مليون درهم، منها 23 مليوناً في أبوظبي، و5 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 33 مليون درهم، منها 23 مليوناً في أبوظبي، و5 ملايين في دبي.

*إفصاحات

*أكدت «دريك آند سكل انترناشونال»، استمرار شركة تبارك للاستثمار كشريك استراتيجي لها، وأن التغير في ملكية الأخيرة إلى 142.15 مليون سهم ما يعادل 13.26% من رأس المال كما في 16 يوليو 2018 جاء نتيجة عمليات بيع هامش قامت بها إحدى المؤسسات المالية خلال يوليو الجاري وذلك بموجب اتفاقية تمويل.

*قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني من العام 2018، ومسائل داخلية.

*أعلنت «أجيليتي للمخازن العمومية»، أن هيئة أسواق المال الكويتية وافقت على زيادة رأسمال الشركة الوطنية العقارية المدفوع بقيمة 27.28 مليون دينار كويتي ما يعادل 272.8 مليون سهم أي ما نسبته 25.06%.

استشارات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى الاستعانة بإحدى شركات الاستشارات والتحليل المالي أو شركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل الهيئة، في حال عدم وجود الخبرة والمعلومات الكافية لإدارة المدخرات والاستثمارات.

ملخص التداولات

البند سوق دبي سوق أبوظبي

المؤشر 0.67%+ 1.08%+

القيم 181.5 مليون درهم 98.6 مليون درهم

الأحجام 135.02 مليون سهم 22.7 مليون سهم

الصفقات 2502 764

الأكثر ارتفاعاً السلام القابضة 11.2%+ أبوظبي لبناء السفن 4.9%+

الأكثر انخفاضاً دبي للمرطبات 6.25%- جلفار 6.52%-