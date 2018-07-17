«بلومبرغ» تنشر جداول الأسواق الرأسمالية النصفية للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا

المصدر: دبي - البيان

نشرت «بلومبرغ» جداولها الخاصة بالأسواق الرأسمالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي تمثل أكبر شركات ترتيب القروض والإدارة والاستشارات عبر مجموعة عريضة من مختلف الصفقات، بما فيها صفقات القروض المشتركة والسندات والأسهم والاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2018.

في مجال القروض المصرفية المشتركة، قاد مصرف ستاندرد تشارترد ترتيب شركات الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2018 مستحوذاً 8.926% من الحصة السوقية. وجاء مصرفا سيتي وإتش إس بي سي في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بحصتين بلغتا ما نسبته 8.846% و7.384% على التوالي من الحصة السوقية.

وتصدَّر مصرف ستاندرد تشارترد ترتيب شركات الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فئة السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 16.722% من الحصة السوقية، بينما حل مصرف إتش إس بي سي ودويتشه بنك في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبتين بلغتا 9.702% و7.822% على التوالي من الحصة السوقية.

وتعتبر جداول «بلومبرغ» محطة واحدة لأكثر المعلومات شمولاً حول الأسواق الرأسمالية.