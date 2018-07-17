تراجع عوائد السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات

المصدر: القاهرة - رويترز

انخفضت عوائد السندات الحكومية المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء أمس، في تراجع جديد لتكاليف الدين في البلاد، بعدما بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في وقت سابق هذا الشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عوائد سندات الخمس سنوات تراجعت إلى 17.65 % من 17.76 % في العطاء السابق في الثاني من يوليو تموز.

ونزلت عوائد سندات العشر سنوات إلى 17.18 % من 17.86 % في العطاء السابق في الثاني من يوليو أيضاً.

قفزت عوائد أدوات الخزانة المصرية القصيرة والطويلة الأجل منذ أبريل، مدعومة بما وصفه مصرفيون وخبراء اقتصاد بأنه خروج للمستثمرين الأجانب وسط موجة هبوط عالمية أوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة.

وكانت مصر واحدة من أكثر وجهات العالم جذباً لمستثمري المحافظ، العام الماضي، بعدما لامست عوائد الأدوات القصيرة الأجل 22 %، نتيجة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة نفذها البنك المركزي بهدف كبح التضخم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية بلغ 23.1 مليار دولار في نهاية مارس.