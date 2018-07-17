«صحار ألمنيوم» العمانية تبحث خيارات تمويل مع بنوك

المصدر: دبي - رويترز

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن «صحار ألمنيوم» العمانية ستجتمع مع بنوك هذا الأسبوع في لندن لمناقشة خيارات تمويلية محتملة.

وتأسست «صحار ألمنيوم»، التي تشارك في ملكيتها ريو تينتو والنفط العمانية وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، في 2004 لبناء مصهر للألمنيوم في سلطنة عمان تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية الآن 375 ألف طن.

وتم تمويل المشروع جزئيا من خلال قرض مجمع بنحو 1.5 مليار دولار في 2006 يستحق في 2021. وقام بترتيب هذا القرض بنكا «إيه.بي.إن أمرو» و«سيتي» كمديري دفاتر الاكتتاب الذي شهد مشاركة من مجموعة كبيرة من البنوك العمانية والإقليمية والدولية، وفقاً لبيانات لتومسون رويترز. وتتطلع «صحار ألمنيوم»، التي لم تستجب على الفور لطلب بالتعقيب، الآن إلى خيارات ربما تتضمن إعادة تمويل جزء من تلك الصفقة.

وقال أحد المصادر إن الشركة تدرس خيارات من بينها الحصول على قروض أو إصدار سندات.

وستكون الصفقة المحتملة إحدى صفقات دين قليلة متوقعة في منطقة الخليج، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، لكنه أدى في الوقت ذاته إلى تباطؤ الطلب على الائتمان.