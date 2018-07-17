بيت التمويل الكويتي يبحث توحيد الأعمال مع «الأهلي المتحد» البحريني

المصدر: الكويت - رويترز

دعا بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر مصرف إسلامي في الكويت، أمس، البنك الأهلي المتحد البحريني، لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات، لبدء الدراسات الخاصة ببحث «إمكانية وأدوات توحيد الأعمال، ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد».

وذكر بيتك في بيان للبورصة الكويتية، أن نتائج الدراسات التي يعتزم إجراءها مع البنك الأهلي المتحد البحريني «قد لا تسفر بالضرورة عن اتفاق البنكين، كما تخضع لموافقة الجهات الرقابية بالبلدين».

وأضاف البيان أن الكيان المصرفي المنشود، هدفه مواكبة «التطورات السريعة التي يشهدها النشاط المصرفي على مستوى العالم».

وفي سبتمبر الماضي عينت الهيئة العامة للاستثمار، وهي مسهم رئيس في بيتك، مستشاراً لتقديم استشارات مستقلة لدراسة فكرة الاندماج أو الاستحواذ بينه وبين الأهلي المتحد البحريني، كي تتمكن «من اتخاذ القرار الصائب عند طرح الأمر على الجهات الإدارية المختصة».

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير الصندوق السيادي للكويت 24.08 % من أسهم بيتك، في حين تمتلك الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48 % منه، والأمانة العامة للأوقاف 7.3 %، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.19 %.