«نتورك إنترناشيونال» توفر حلول نقاط البيع لـ«دبي التجاري»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّع «بنك دبي التجاري» وشركة «نتورك إنترناشيونال» اتفاقية توفر الشركة بموجبها لبنك دبي التجاري حلولها المبتكرة لخدمات نقاط البيع لعملاء البنك من الشركات والمتاجر التي تعتمد حلول الدفع الالكتروني بواسطة بطاقات الخصم والبطاقات الالكترونية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وسايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال».وبموجب الشراكة، سيحظى عملاء الخدمات المصرفية للشركات في «بنك دبي التجاري» بفرصة الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي توفرها «نتورك إنترناشيونال» في مجالات تقنيات الدفع؛ ومعالجة عمليات الاستحواذ وخدمات نقاط البيع.