«أبوظبي الأول» يعيّن رئيساً للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

قام بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وإحدى أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، بتعيين مهند البورنو ليتولى منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في الإمارات.

وسيتولى مهند البورنو إدارة قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على توطيد العلاقات مع العملاء من خلال المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «سيلعب مهند البورنو دوراً محورياً في دعم النمو المتواصل لأعمالنا المصرفية للشركات والاستثمار في دولة الإمارات».