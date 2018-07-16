المركزي: معاقبة شركات صرافة لانتهاك اللوائح

المصدر: أبوظبي ـ رويترز

أكد المصرف المركزي، أمس، أن قرار معاقبة سبعة مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالاً غير مشروعة إلى إيران. وقال المصرف في بيان أُرسل لوكالة «رويترز» إنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح المصرف، بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظراً لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.

وأضاف أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني. كانت سيجال ماندلكر، مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأميركية، قالت، الخميس، إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو.