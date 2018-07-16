1.8 مليار مكاسب الأسهم في مستهل الأسبوع

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس وسط عمليات شراء انتقائي استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار إلى جانب نشاط أسهم التأمين، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها الخجولة انتظاراً لمزيد من إعلانات الشركات عن نتائجها النصفية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.55% أو ما يعادل 15.94 نقطة ليغلق عند 2900.16 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ نحو 3 أسابيع بدعم مكاسب أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار، فيما ربح سوق أبوظبي 9.19 نقاط أو ما نسبته 0.2% ليستقر عند 4696.2 نقطة مستمداً الدعم من مكاسب اسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة.

ووفق حسابات "البيان الاقتصادي"، وصل رأس المال السوقي لأسهم السوقين إلى 852.14 مليار درهم بعدما ربحت أسهم دبي أمس نحو 1.4 مليار درهم، فيما كسبت أسهم أبوظبي 350.08 مليون درهم. ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 203.1 ملايين درهم، موزعة بواقع 116 مليونا في دبي، و87.11 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 171.8 مليون سهم، منها 122.67 مليونا في دبي، و49.14 مليون في أبوظبي، عبر تنفيذ 2771 صفقة.

عقار

وجاء صعود سوق دبي مدفوعا بقطاع العقار بعد ارتفاعه بنسبة 0.91% بدعم من "إعمار العقارية" 0.8% و"أرابتك" 1%، و"الاتحاد العقارية" 2%، و"إعمار للتطوير" 1.39% و"إعمار مولز" 1.93% و"ديار" 0.47%، إلى جانب ارتفاع قطاع الاستثمار 0.5% مع صعود "دبي للاستثمار" 0.51% و"سوق دبي المالي" 0.71%.

وعزز من صعود السوق ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.17% بدعم "دبي الإسلامي" 0.4%، فيما استقر "الإمارات دبي الوطني" عند إغلاقه السابق، ونشط قطاع التأمين مع صعوده بنسبة 2.83% بدعم ارتفاع "دار التكافل" 14.94% و"سلامة للتأمين" 5.46% و"دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" 8.58%.

وتصدر "جي إف إتش" النشاط في سوق دبي بسيولة 17.3 مليون درهم، ثم "دار التكافل" بسيولة 15.15 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بتداولات بلغت قيمتها 12 مليون درهم. وكان "دار التكافل" الأكثر ارتفاعاً فيما سجل "الرمز كوربوريشن" أكبر نسبة انخفاض بنحو 9.4%.

بنوك

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.4% مع صعود "أبوظبي الأول" 0.4% و"أبوظبي التجاري" 0.7%، إلى جانب صعود قطاع العقار بنسبة 0.4% بدعم صعود "الدار" 0.48%، مع ثبات سهمي "رأس الخيمة العقارية" و"إشراق".

وامتد الصعود إلى قطاع الطاقة ليصعد 1.95% بعد ارتفاع "دانة غاز" 2.8% و"طاقة" 2.5%، بينما في المقابل انخفض قطاع الاتصالات 0.58% بعد انخفاض سهم "اتصالات" بذات النسبة.

وتصدر "دانة غاز" النشاط في سوق أبوظبي بنحو 31 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" بسيولة 22 مليون درهم، تلاه "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنحو 9 ملايين درهم، وكان سهم "ميثاق للتأمين التكافلي" أكبر الرابحين بنسبة 6.49%، فيما تصدر "الإمارات لتعليم قيادة السيارات" المتراجعين بنحو 8.1%.

أجانب

مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 11 مليون درهم، منها 7 ملايين للأجانب، و4 ملايين للعرب، في المقابل اتجه الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 11 مليون درهم، منها 6.4 ملايين للمواطنين، و4.3 ملايين للخليجيين.

وتفاوت أداء المحافظ والمؤسسات حيث اتجهت للشراء في أبوظبي بصافي استثمار 24 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع بدبي بصافي استثمار 14 مليون درهم، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 24 مليون درهم، والشراء بدبي بصافي استثمار 14 مليون درهم.

Ⅶإفصاحات

Ⅶحقق مصرف الشارقة الإسلامي صافي أرباح بلغت 283 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 3.7%، بينما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية نحو 524.2 مليون درهم، بزيادة 9.2%.

Ⅶأعلنت «إعمار مولز» انضمام باتريك بوسكيه - شافان بمنصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

Ⅶقررت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، وكذلك النظر في أجندة اجتماع الجمعية العمومية ومقترح توزيع أرباح عن النصف الأول من العام الجاري.

Ⅶوافق مجلس إدارة «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» على قبول استقالة وليد الهاشمي وتعيين فيصل يونس بديلاً عنه، كما وافق على تعيين زكريا عقيل بمنصب المدير العام، وتشكيل مجلس إدارة الشركة، واللجان الفرعية.

Ⅶيناقش مجلس إدارة شركة المزايا القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت الأحد المقبل البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

Ⅶتعقد شركة «طيران أبوظبي» اجتماع مجلس إدارتها في 23 يوليو الجاري للاطلاع على أنشطة الشركة ومناقشة حسابات المراجعة عن النصف الأول من العام الجاري.

Ⅶينعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد بالتمرير في 19 يوليو الجاري للموافقة على البيانات المالية الموحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

Ⅶأعلنت شركة «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» تحقيقها صافي ربح بقيمة 1.459 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بنحو 960.54 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.

اتفاقية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند تعاملهم مع شركات الوساطة إلى ضرورة الحصول على نسخة من الاتفاقيات الموقعة من شركات الوساطة ومراعاة شطب الفراغات إن وجدت، والحرص كذلك على الحصول على كشوف حساباتهم بصفة دورية من شركات الوساطة بالوسائل المتفق عليها بالاتفاقيات المبرمة معها.