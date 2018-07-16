2.4 مليار درهم انكشاف 12 شركة على «أبراج»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح، دبي - عمرو عادل

ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، غير المنكشفة على مجموعة «أبراج كابيتال» إلى 105 شركات حتى جلسة أمس، التزاماً بطلب هيئة الأوراق المالية والسلع الإفصاح عن انكشاف الشركات على المجموعة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.



وأظهر رصد أجراه «البيان الاقتصادي»، زيادة عدد الشركات التي أعلنت عن وجود انكشافات مباشرة وغير مباشرة إلى 12 شركة بإجمالي 2.4 مليار درهم، وبينما أفصحت كامل شركات سوق أبوظبي، لم تعلن 13 شركة مدرجة دبي عن موقفها حتى الآن.



وأكدت أربع شركات جديدة مدرجة في سوق دبي المالي في بيانات منفصلة، أمس، عدم انكشافها على «أبراج» ليرتفع الإجمالي إلى 46 شركة.

ووفقاً للبيانات فإن الشركات هي: «الإسمنت الوطنية»، «أورينت للتأمين»، «إعمار مولز»، «أوتاد العقارية»، «الإمارات للمرطبات».



وفي المقابل، زادت قائمة الشركات المنكشفة في دبي على الأزمة إلى سبع شركات بقيمة إجمالية تجاوزت الملياري درهم بعد إعلان بنك الإمارات دبي الوطني أمس انكشافه بإجمالي استثمارات 142.8 مليون درهم.



تسهيلات

وكان بنك دبي التجاري أعلن الخميس الماضي عن انكشافه من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 166.25 مليون دولار، وبنك المشرق بقيمة 66 مليون درهم.



فيما كشفت شركة عمان للتأمين تملكها لاستثمارات في صندوق «ASAS L.P» التابع لأبراج بقيمة تبلغ 19.7 مليون درهم وأعلنت «شعاع كابيتال» انكشافها على المجموعة بقيمة 8.83 ملايين دولار (32.4 مليون درهم) منها 4.91 ملايين دولار للشركة، و3.92 ملايين دولار لعملائها.



وذكر مصرف عجمان أنه شارك في تمويل شركة «ستانفورد مارين»، التي تملك شركة «أبراج» فيها حصة 51%، وذلك بضمان رهن سفن 105 ملايين درهم، فيما تصل المبالغ المستحقة حالياً على «ستانفورد مارين» 105 ملايين درهم.



وكانت «العربية للطيران» أعلنت منذ أسابيع عن انكشافها على أزمة «أبراج» بقيمة 336 مليون دولار (وهو ما يعادل 1.23 مليار درهم)، وبذلك يصل عدد شركات سوق دبي التي أعلنت عن انكشافها عن «أبراج» إلى 47 شركة من إجمالي 51 شركة عامة وخاصة محلية مدرجة في السوق، و65 شركة محلية وإدراجاً مزدوجاً، ليتبقى بذلك 18 شركة لم تفصح حتى الآن.



أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع عدد الشركات المدرجة غير المنكشفة على «أبراج» إلى 60 شركة حتى نهاية جلسة أمس، فيما أعلنت 5 شركات حتى الآن عن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.



وبحسب الرصد، يصل إجمالي عدد شركات سوق أبوظبي التي أعلنت عن انكشافها عن «أبراج» من عدمه إلى 65 شركة وهو إجمالي عدد الشركات المقيدة في السوق.



وأعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية»، في إفصاح أمس على موقع سوق أبوظبي، أنها لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع مجموعة «أبراج» في ظل الأزمة الراهنة التي تعانيها، إلى جانب 59 شركة كانت قد أعلنت على مدار الأيام الماضية عدم انكشافها، فيما أعلن كل من «بنك أبوظبي الأول» و«الإمارات للتأمين» و«دانة غاز» و«البحيرة للتأمين» و«القدرة القابضة» عن وجود انكشافات أو تعرض بنحو 179.6 مليون درهم.



انكشافات سابقة

كان «بنك أبوظبي الأول» أعلن أن تعرضه لشركة «أبراج» يبلغ 21.4 مليون دولار في شكل تسهيلات قرض مضمون لمدة 3 سنوات تنتهي في أبريل 2019، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات معززة بضمانات من خلال استثمارات للشركة في شركات أخري عالمياً.



وتقول شركة الإمارات للتأمين إنها لديها استثمارات بقيمة 2.453 مليون دولار في صندوق تابع لمجموعة «أبراج»، بينما يوضح البنك العربي المتحد أنه ليس لديه أي انكشاف مباشر على مجموعة «أبراج» ولكن هناك انكشافاً غير مباشر من خلال عملاء يتمثلون بشركتين مملوكتين بشكل جزئي وغير مباشر من مجموعة «أبراج».



وأعلنت «دانة غاز» سابقاً أيضاً أن انكشافها على «أبراج» يقدر بنحو 6 ملايين دولار (22.1 مليون درهم) كاستثمارات في صندوق البنية التحتية العائد لأبراج وتتم إدارته من قبل «أبراج» لإدارة الاستثمارات المحدودة، كذلك تقول شركة «البحيرة للتأمين» إنها استثمرت 8.43 ملايين درهم في «أبراج» والصناديق التابعة لها، إضافة إلى شركة «القدرة القابضة» والتي استثمرت في صندوقين تابعين لإدارة مستقلة عن «أبراج» بكلفة 61.61 مليون درهم.



52

وفق رصد «البيان الاقتصادي» يصل عدد شركات سوق دبي التي أفصحت عن موقفها من «أبراج» إلى 52 شركة من إجمالي 65 شركة محلية وإدراجاً مزدوجاً، ليتبقى بذلك 13 شركة لم تفصح حتى الآن.