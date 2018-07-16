الأسهم تستهل الأسبوع خضراء

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، حيث ربحت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، وسط عمليات شراء انتقائي استهدفت الأسهم القيادية. وارتفع سوق دبي 0.55% أو ما يعادل 15.94 نقطة ليغلق عند 2900.16 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ نحو 3 أسابيع بدعم مكاسب أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار، فيما ربح سوق أبوظبي 9.19 نقاط أو ما نسبته 0.2% ليستقر عند 4696.2 نقطة، مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصل رأس المال السوقي لأسهم السوقين إلى 852.14 مليار درهم بعدما ربحت أسهم دبي، أمس، نحو 1.4 مليار درهم، فيما كسبت أسهم أبوظبي 350.08 مليون درهم.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 203.1 ملايين درهم، موزعة بواقع 116 مليوناً في دبي، و87.11 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 171.8 مليون سهم، منها 122.67 مليوناً في دبي، و49.14 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 2771 صفقة.