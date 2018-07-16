«الفجيرة الوطني» يموّل شراء السيارات الهجينة والكهربائية

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق قرض السيارات الأخضر تماشياً مع التزامه بدعم سعي حكومة دولة الإمارات إلى اعتماد اقتصاد منخفض الكربون تطبيقاً لأجندة الاستدامة لعام 2021. وذلك ضمن إطار مبادرة الحفاظ على البيئة، إذ لاحظ البنك اهتماماً بالغاً من قبل المقيمين في دولة الإمارات بالسيارات الهجينة والكهربائية، ما دفعه إلى تسهيل قرض مصرفي يؤمن تمويل هذه السيارات.

ويستفيد من قرض السيارات الأخضر العملاء من المواطنين والمقيمين في الإمارات الذين يفوق عمرهم 18 سنة. وتبلغ الفائدة على القرض 2.2% ويمكن تسديده بالتقسيط خلال فترة تصل إلى 5 سنوات، وبتمويل يصل إلى مليون درهم.