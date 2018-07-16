«عُمان للتأمين» تفوز بجائزة عن برنامجها للرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة عُمان للتأمين على جائزة «مبادرة التأمين للعام - الإمارات» في حفل توزيع جوائز التأمين الآسيوي لعام 2018، على برنامج الرعاية الصحية الخاص بالشركة، LivFit وهو برنامج رعاية صحية شامل يساعد الناس على اتخاذ خيارات إيجابية لنمط حياتهم لتحسين صحتهم البدنية والعقلية، ويتم تقديم البرنامج لأعضاء التأمين الصحي لدى الشركة على أساس مجاني.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بتنظيم مجموعة تشارلتون ميديا، وهي مجموعة رائدة في مجال معلومات الأعمال التجارية ولها مكاتب في هونغ كونغ وسنغافورة والفلبين. وقد أُقر هذا الحدث لشركات التأمين الأكثر تميزاً في آسيا والتي تفوق تحديات السوق، لجلبت ابتكارات جديدة بالإضافة إلى ضمان رضا العملاء. وقال الدكتور ياسر خليفة، رئيس التأمين الصحي في شركة عمان للتأمين، في سياق المناسبة: «إنه ثاني فوز كبير لبرنامج الرعاية الصحية LivFit هذا العام.

ومن الواضح أن هذه الجائزة تعكس الشعور الإيجابي للصناعة تجاه البرنامج». وأضاف: «إننا نشارك مع أعضائنا من خلال برامج الاتصال المنتظمة والبرامج في الموقع لمساعدتهم على تحمل المسؤولية.».