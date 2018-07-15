الصقر للإسمنت تقر توزيع 10 % من رأس المال المدفوع عن 2017

المصدر: المنامة - البيان

اختتمت شركة الصقر للإسمنت، أعمال اجتماع الجمعية العامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمرفأ البحرين المالي، حيث أقر المجتمعون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع على المساهمين.

كما تم في الاجتماع الذي حضره مساهمو الشركة وترأسه هشام الريس، رئيس مجلس الإدارة وبحضور70% من المساهمين مراجعة واعتماد النتائج المالية للشركة والتي شهدت تسجيل الشركة دخلاً إجمالياً يقدر بنحو 45.6 مليون دولار مع صافي ربح 8.2 ملايين دولار.

وقال هشام الريس، رئيس مجلس إدارة الشركة بقولة «نحن سعداء بالإعلان والمصادقة على النتائج المالية التي حققتها الشركة لعام 2017. فالأداء القوي خلال العام الماضي والتوزيعات التي تمت الموافقة عليها تؤكد نجاح الشركة في تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة على الرغم من التحديات الخاصة بظروف السوق والمنافسة.

على الصعيد التشغيلي، كان هناك تقدم كبير خلال العام بتحقيق نمو قوي في مبيعاتنا وحصتنا في السوق. ونتيجة لذلك، شهدنا زيادة في الإيرادات 56% إلى 45.6 مليون دولار خلال العام مع زيادة في الأرباح بنسبة 45%.