«أبوظبي التجاري» يطلق اتفاقية شراكة مع «البيت متوحد»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع بنك أبوظبي التجاري وجمعية «البيت متوحد» اتفاقية رعاية ذهبية للعام الرابع على التوالي، وذلك لدعم مبادرات الجمعية التي تهدف إلى توفير منصة لجميع أفراد المجتمع لرد الجميل للوطن من خلال المشاركة في دعم إنشاء وتخطيط وتنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات المبتكرة التي تقوم بها الجمعية بهدف الإسهام في تلبية أهم احتياجات المجتمع.وقع الاتفاقية كل من سيف القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد وحسن سجواني، رئيس الخدمات المصرفية لمواطني دولة الإمارات في بنك أبوظبي التجاري.

ويسهم بنك أبوظبي التجاري من خلال الشراكة في دعم المبادرات والمشاركة في اقتراح مبادرات وأنشطة جديدة إضافة إلى المشاركة في الفرص التطوعية التي تنظمها جمعية «البيت متوحد».وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد» إن رد الجميل للوطن مسؤولية اجتماعية تشمل الأفراد والمؤسسات، ونحن سعداء بمشاركة بنك أبوظبي التجاري كراعٍ ذهبي لمبادرات وأنشطة الجمعية.

وقال حسن سجواني إن الشراكة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية لدعم المجتمع وللنهوض بالمسؤولية المجتمعية في الدولة.