مشتريات المحافظ تؤكد ثقتها بتحسن أداء الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية تعزيز مشترياتهما في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتستكمل مسيرتها الشرائية المستمرة على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، مؤكدةً ثقتها في أسواق الأسهم المحلية وقدرتها على جذب الاستثمارات مع تحقيق عوائد مجزية.

وتكشف بيانات التداول في أسواق الأسهم المحلية عن ثقة متزايدة من قبل المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وآفاق نمو واعدة وفي الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين .

حيث تتجه تعاملاتها نحو الشراء وبناء المراكز وسط توقعات بانتعاش أسواق الأسهم المحلية الفترة المقبلة لا سيما مع بدء موسم النتائج الفصلية والنتائج القوية التي أعلنت عنها الشركات والبنوك المدرجة التي تبشر بموسم من النتائج القوية للشركات خلال النصف الأول من العام الحالي لا سيما القطاعين المصرفي والعقاري اللذين يبديان مؤشرات قوية على النمو في الأرباح.

وضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 93 مليون درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل تفاؤلهم بنتائج أعمال الشركات النصفية المقرر إعلانها في غضون الأيام القليلة القادمة.

ووفق مسح لــ«البيان الاقتصادي»، حققت المؤسسات والمحافظ صافي شرائي بنحو 93 مليون درهم، منها 69 مليوناً في أبوظبي و24 مليوناً في دبي في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 93 مليون درهم منها 69 مليوناً في أبوظبي و24 مليوناً في دبي.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات أظهر المسح اتجاه المستثمرين الخليجيين والمواطنين نحو الشراء بصافي استثمار 145 مليون درهم.

وفي سوق دبي اتجه الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 80.57 مليون درهم بينما في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 76 مليون درهم.