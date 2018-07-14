16.8 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوعين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها للأسبوع الثاني على التوالي لترفع مكاسبها إلى 16.8 مليار درهم مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان عدد من الشركات المدرجة عن انكشافها على «أبراج كابيتال» إلى جانب التفاؤل بموسم النتائج النصفية.

وارتفع سوق دبي المالي بنحو طفيف خلال الأسبوع بلغت نسبته 0.13% ليغلق عند 2884.22 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والنقل، مقابل تراجع العقار، بينما واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوده ليربح ما نسبته 1.82% وصولاً إلى 4687 نقطة، بدعم أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وبلغت سيولة الأسهم في الأسبوع الماضي نحو 1.55 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في دبي، و429.16 مليون درهم في أبوظبي، وتداول المستثمرون على 1.15 مليار سهم، منها مليار سهم في دبي، و146.8 مليون سهم في أبوظبي.

دبي

وجاء صعود سوق دبي في أسبوع بدعم من أسهم البنوك بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1%، إلى جانب صعود قطاع الاستثمار بنسبة 1.35% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 2% و«شعاع كابيتال» 1.8%، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 4% بعد مكاسب «العربية للطيران» 5% و«أرامكس» 3.37%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 1.4% بضغط من «إعمار العقارية» بعد هبوطه بنحو 1.57% و«أرابتك» 2.45% و«داماك» 2.30% و«إعمار للتطوير» 2.7% و«إعمار مولز» 1.43%، بينما ارتفع سهم «دريك آند سكل» بنسبة 8.16% وهو ما حد من هبوط القطاع.

وتصدر «دريك آند سكل» النشاط في سوق دبي بقيمة 179 مليون درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة 154.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 130 مليون درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال الأسبوع «دار التكافل» بنسبة 22.2% إلى 0.77 درهم، ثم «الإثمار القابضة» بارتفاعه 8.29%، بينما جاء في صدارة المتراجعين «مجموعة السلام القابضة» بتراجعه 8.54%، ثم «دبي للمرطبات» متراجعاً 3%.

أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.36% بفعل مكاسب «أبوظبي الأول» 2.45% و«أبوظبي التجاري» 0.58%، إلى جانب ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.58% مع صعود «الدار» 1.96%، مقابل تراجع «إشراق» 1.56%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 3.61% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها ربح قطاع الطاقة نحو 2.34% متأثراً بصعود سهم «دانة غاز» 1.96% و«طاقة» 5.26% و«أدنوك للتوزيع» 1.23%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في أبوظبي بالقيم بنحو 130 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 96.57 مليوناً من السيولة، تلاه «أبوظبي التجاري» مستقطباً نحو 60 مليوناً، وجاء في مقدمة الرابحين سهم «الخليج للصناعات الدوائية» مرتفعاً 6.98% ثم «دار التمويل» بنسبة 5.8%، وحل في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» بنسبة 17.86% ثم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 17.1%.

حماية

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