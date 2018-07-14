«هيرميس» تشارك في ترتيب طرح لشركة تمويل عالمية في لندن

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس» عن إتمام الطرح العام لشركة «أسا إنترناشيونال» (ASAI) في بورصة لندن للأوراق المالية.

وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني (164.16 مليون دولار).

وتعتبر شركة «أسا» أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم، حيث تخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي آسيا وأفريقيا.

وتولت «هيرميس» دور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة «إنفستك»، بينما قامت «سيتي جلوبال ماركتس» بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح وتولت «كيف بروييت آند وودز» دور المدير الرئيسي للاكتتاب.

وشهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي بطرح حصة 40% من أسهم «ASAI» في بورصة لندن أو ما يعادل 40 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك بسعر 3.13 جنيهات إسترلينية للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 313 مليون جنيه إسترليني وقت إتمام القيد بالسوق الرئيسي لبورصة لندن تحت كود «ASAI».

وقال على خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، إن الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017.

وأضاف: «إن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف فقط من بدء تنفيذ تلك الاستراتيجية ومن بينها التوسع المباشر في ثلاثة أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش.

وكذلك تنمية قدرتنا على تنفيذ عمليات التداول لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وأخيًرا تصدرت المجموعة المالية هيرميس قائمة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة ضمن استطلاع «Extel 2018».