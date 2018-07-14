مستوى تاريخي للمعروض النقدي وودائع المقيمين بالكويت

المصدر: الكويت - البيان

كشفت النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي عن ارتفاع تاريخي للمعروض النقدي وودائع المقيمين.

حيث ارتفع عرض النقد (2) خلال مايو السابق بنسبة 4.02% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت قيمة المعروض النقدي (عرض النقد 2) خلال مايو السابق 38.04 مليار دينار (125.66 مليار دولار)، مقابل 36.57 مليار دينار (120.81 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2017.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وعلى أساس شهري، فقد زاد عرض النقد (2) بنسبة 0.5%، علماً بأنه كان يبلغ 37.85 مليار دينار في أبريل الماضي.

وأشارت بيانات المركزي الكويتي إلى أن إجمالي قيمة النقد المتداول من الدينار الكويتي والمسكوكات قد ارتفع بنسبة 3.9% إلى 1.88 مليار دينار، مقابل 1.81 مليار دينار في الشهر المناظر من 2017.

وتابعت أن صافي الموجودات الأجنبية في القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفع خلال مايو السابق لأعلى مستوى منذ مايو عام 2016.

وأظهرت النشرة النقدية لبنك الكويت المركزي، أن صافي الموجودات للقطاع المصرفي سجلت 17.73 مليار دينار (58.57 مليار دولار)، مقابل 16.69 مليار دينار (55.13 مليار دولار) في مايو 2017.

ودائع

وفي السياق، ارتفعت ودائع المقيمين بالكويت في البنوك المحلية خلال مايو الماضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى تاريخي. حيث بلغت قيمة ودائع المقيمين نحو 42.93 مليار دينار (141.8 مليار دولار)، مقابل 41.68 مليار دينار (137.69 مليار دولار) في مايو من العام 2017.

وعلى أساس شهري، زادت ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنسبة 4.02%، مقابل نحو 42.7 مليار دينار في أبريل السابق له.

وكشف البيانات أن ودائع القطاع الخاص دعمت قفزة ودائع المقيمين حيث ارتفعت الأولى بنسبة إلى 33.59 مليار دينار، مقابل 32.29 مليار دينار في مايو 2017، ونمو شهري بلغ 1.4%.

وبلغت ودائع الحكومة الكويتية 6.76 مليار دينار، بتراجع 2.17% عن قيمتها في مايو من العام الماضي عند 6.91 مليار دينار، رغم نموها الشهري 2.2%.

وحول ودائع غير المقيمين أشارت البيانات إلى أنها بلغت في مايو السابق 4.75 مليار دينار، مقابل 3.40 مليار دينار بالشهر المناظر من 2017 مرتفعة 39.71%.

وأظهرت النشرة النقدية لبنك الكويت المركزي، أن صافي الموجودات للقطاع المصرفي سجلت 17.73 مليار دينار (58.57 مليار دولار)، مقابل 16.69 مليار دينار (55.13 مليار دولار) في مايو 2017.