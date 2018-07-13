6.4 مليارات مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية 6.4 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي مع تفاؤل المستثمرين بشفافية الشركات والتزامها بالإفصاح عن تعرضها لشركة «أبراج كابيتال» من عدمه لا سيما في سوق أبوظبي عقب إعلان 59 شركة مدرجة عدم انكشافها.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.82%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في شهر ونصف، ليغلق عند 4687.01 نقطة مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي بفضل مكاسب أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة. واستمر سوق دبي في صعوده للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع بنسبة 0.13% ليغلق عند 2884.22 نقطة مدعوماً من أسهم شركات البنوك والإستثمار والنقل، مقابل تراجع العقار.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 6.79 مليارات درهم، بينما فقدت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 393.5 مليون درهم، لتكون المحصلة النهائية أرباحاً سوقية بقيمة 6.4 مليارات، ليصل رأس المال السوقي إلى 850.4 مليار درهم.

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»: إن الأسواق أغلقت في المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي مع تبدد مخاوف المستثمرين بعد إعلان معظم الشركات المدرجة عدم انكشافها على ابراج.

وأضاف البريقي لــ «البيان الاقتصادي»، إنه مع بدأ موسم اعلان النتائج النصفية من المفترض ان تنعكس أثارها بشكل ايجاب على الأسهم عبر استقطاب سيولة جديدة، متوقعاً أن تحظى الأسواق في الفترة القادمة باهتمام المحافظ الاجنبية والمؤسسات.