مصرف لبنان المركزي يتوقع 2% نمو الاقتصاد في 2018

المصدر: بيروت - رويترز

قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي أمس إنه يتوقع نمو الاقتصاد 2 % وأن يسجل التضخم بين 4 و5 % في 2018.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت، أن هذه التقديرات تأتي في ضوء تباطؤ قطاع العقارات واستقرار الاستهلاك.

وقال سلامة إنه يتوقع تراجع الإقراض المصرفي 1.6 % في 2018، استناداً لبيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام بينما من المتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من خمسة في المئة العام الحالي.

ويعتمد الاقتصاد اللبناني على ثقة المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في البنوك المحلية وتشتري البنوك الدين الحكومي ما يساهم في توفير التمويل لعجز الميزانية.وتباطأت تدفقات الودائع الخارجية على النظام المصرفي منذ 2011.