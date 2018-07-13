1.674 تريليون درهم إجمالي قروض البنوك

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

استحوذت قروض المقيمين على نحو 88.8%، أو ما يعادل 1.487 تريليون درهم، من إجمالي القروض الممنوحة بالقطاع المصرفي المحلي، البالغ قيمتها 1.674 تريليون درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي.

وأوضح المركزي، في تقرير حديث عن مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول 2018، أن قروض غير المقيمين، شكلت نحو 11.2%، أو ما يعادل 187.09 مليار درهم من إجمالي القروض خلال الفترة ذاتها.

وأشار المركزي إلى أن قروض المقيمين خلال الربع الأول من العام الجاري، توزعت بواقع 55.8% للشركات غير المالية، ونحو 20.1% لقطاعات محلية أخرى، ونحو 10.8%، للحكومة،و0.9% للجهات المسموح لها بتلقي الإيداعات، و1.2% للشركات المالية.