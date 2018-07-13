الأسهم تتماسك أمام ضغوط جني أرباح على العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس أمام عمليات بيع محدودة استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها الخجولة انتظاراً لإعلان مزيد من الشركات عن نتائجها النصفية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 8.21 نقطة، ليغلق عند 2884.22 نقطة مع هبوط أسهم «دبي للاستثمار» و«دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير».

فيما قلّص صعود «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» من وتيرة الهبوط. وفقد سوق أبوظبي نحو 4.79 نقطة، أو 0.1% ليصل إلى 4687.01 نقطة بضغط نزول سهم «الدار العقارية» و«أبوظبي التجاري» في مقابل استقرار «اتصالات» و«أبوظبي الأول» وصعود أسهم «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز».

هبوط السيولة

وهبطت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 246.3 مليون درهم موزعة بواقع 155.02 مليون في دبي و91.27 مليون في أبوظبي وجرى تداول 137.7 مليون سهم منها 134.4 مليون في دبي، و3.28 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3211 صفقة.

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع الاستثمار 2.52% مع هبوط سهم «دبي للاستثمار» 2.94% و«سوق دبي المالي» 1.51%، إلى جانب تراجع قطاع العقارات 0.24% مع هبوط «إعمار للتطوير» 1.95% و«داماك» 1.84% و«أرابتك» 1.48% و«إعمار مولز» 0.96% و«الاتحاد العقارية» 0.56%، في مقابل ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 0.8%.

وارتفع قطاع البنوك 0.3% مع صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 1% في مقابل هبوط «دبي الإسلامي» بنحو 0.4%، وزاد قطاع النقل 0.22% بدعم صعود «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» بنحو 1.94% و0.72% على التوالي.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بالقيم في سوق دبي بنحو 31.4 مليون درهم. وجاء «دار التكافل» في صدارة الأسهم الرابحة في دبي بنحو 14.93% ثم «العربية للطيران» بنسبة 1.94%.

ضغط العقار

وانخفض سوق العاصمة بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.09% متأثراً بتراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.95% و«إشراق» بنسبة 4.55% إلى جانب انخفاض قطاع البنوك 0.05% مع تراجع سهم «أبوظبي التجاري» 0.56%، بينما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير فيما بقي قطاع الاتصالات مستقراً دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات».

في المقابل زاد قطاع الطاقة 0.61% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.96% و«أدنوك للتوزيع» 1.65% وارتفع قطاع التأمين 0.03% مع صعود «ميثاق للتأمين التكافلي» 1.32%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 26.2 مليون درهم ثم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 22.24 مليون درهم، تلاه «اتصالات» مستقطباً سيولة بقيمة 11.4 مليون درهم وجاء «مصرف الشارقة الإسلامي» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 3.36%، فيما تصدر «رأس الخيمة للإسمنت» قائمة المتراجعين بنحو 9.8%.

اتفاقية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند تعاملهم مع شركة الوساطة إلى الحرص على الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفرغات إن وجدت، والحرص كذلك على الحصول على كشف حسابك بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

*إفصاحات

أعلنت «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» أن إحدى الشركات التابعة لها اشترت 26.65 مليون سهم من أسهم شركة «تكافل الإمارات». وحسب بيانات سوق دبي تمت أمس صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «تكافل الإمارات» بنحو 26.65 مليون سهم بسعر 1.8 درهم للسهم بقيمة إجمالية 47.97 مليون درهم.

قالت «الخليجية للاستثمارات العامة» إن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تخفيض رأس مالها ستصدر بعد قيام الشركة باستيفاء المستندات والمتطلبات اللازمة لإصداره الموافقة النهائية على التخفيض.

أعلنت تكافل الإمارات عن حصولها على موافقة هيئة التأمين النهائية لإتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة تكافل الهلال.