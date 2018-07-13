معرض الإضاءة في الشرق الأوسط يستقطب 345 عارضاً من 30 دولة

المصدر: دبي - البيان

تشير التوقعات إلى أن سوق تجهيزات الإضاءة في الشرق الأوسط سوف يسجل معدل نمو سنوي مركب نسبته 10.3 % بين 2017 -2024 حين يصل حجمه إلى 8.7 مليارات دولار في ضوء تحسن أسعار النفط وبدعم قطاع الإنشاء النشط.

ويتواصل ارتفاع الطلب على تجهيزات الإضاءة بمعدل نمو صحي في المنطقة حيث يشكل 19٪ من استهلاك الكهرباء.

هذه الإحصائيات كشف عنها شريك الأبحاث شركة 6W Research، في إطار الاستعداد لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2018 الذي تستضيفه دبي سبتمبر المقبل. وأكد أكثر من 345 عارضاً من 30 دولة مشاركتهم في المعرض الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 5.500 من محترفي الصناعة وكبار صانعي القرار.

منصة حيوية

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط،: «حتى مع نمو سوق تجهيزات الإضاءة في المنطقة بوتيرة مشجعة وتطوره إلى سوق أكثر نضجًا وتميزًا لا يزال دور معرض الإضاءة في الشرق الأوسط كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والتعلم من الأدوار الهامة، كونه أهم حدث تجاري ومنصة تواصل تخدم قطاع تصميم الإضاءة الدولي،.

ولذلك يواصل المعرض عرض أحدث تصاميم وتقنيات الإضاءة». يشارك في المعرض الذي يقام 23 إلى 25 سبتمبر في مركز دبي للمؤتمرات أجنحة دولية من إسبانيا، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، فيما يشارك جناح مدعوم من الحكومة الألمانية لأول مرة.