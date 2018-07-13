«ترافيل نيوز»: «إعادة المضافة» يعزز قطاع السياحة والضيافة في الإمارات

المصدر: دبي-أشرف رفيق

قال موقع ترافيل نيوز العالمي، إن قرار الإمارات بإعادة ضريبة القيمة المضافة إلى السائحين، سوف يعزز السياحة، ويرفع عدد السائحين القادمين إلى الإمارات.

وأشار الموقع المتخصص في الأخبار والمعلومات السياحية، إلى أن الفنادق والعاملين في القطاع السياحي جميعاً، رحبوا بهذه الخطوة، ومنهم رودي جاجسباشر رئيس فنادق هليتون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. وقال رودي إن تلك خطوة أخرى، سوف تسهم في نمو وتطور قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، فضلاً عن أنها سوف تعزز النمو الاقتصادي بصفة عامة.

وأضاف أنه نظراً لملايين السائحين الذين يمرون عبر مطارات الإمارات سنوياً، فإن دولة الإمارات مركز عالمي هام للسياحة، ونحن نؤيد الإعلان عن هذا القرار، الذي يعزز الجاذبية السياحية للإمارات.

وقال فيروز ميرشانت مؤسس ورئيس مجموعة بيور جولد، إن هذا القرار انعكاس لجهود قادة الإمارات، التي تهدف إلى جعل البلاد مركزاً لتجارة السلع الفاخرة والسياحة، وأنه سوف يجذب مزيداً من السائحين، ويعزز أعمال تجارة التجزئة وصناعة السياحة والضيافة، وبالتالي، يسهم في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن السياحة تسهم بنسبة 11.3 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارات عام 2017، أو ما يعادل 154.1 مليار درهم.