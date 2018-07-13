«فام القابضة» تبدأ أعمال الإنشاءات بمنتجع المهرة بجزيرة المرجان

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت مجموعة فام القابضة عن البدء بأعمال الإنشاء في منتجع المهرة السياحي الواقع في جزيرة المرجان، حيث يعد المشروع واحداً من أحدث مشاريعها العقارية والتطويرية في إمارة رأس الخيمة، وهو أول مشروع عقاري في الشرق الأوسط الذي يوفر الفرصة للمشترين والمستثمرين لتملك وحداته الفندقية الفاخرة بالعملة الرقمية «بيتكوين» أو العملات الرقمية المماثلة، إلى جانب العملات التقليدية.

وتوقعت مجموعة «فام القابضة» أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنتجع الذي يقوم على مساحة 126 ألف قدم مربع بحلول عام 2021، وفق ما أكده الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة» .

وأضاف موسى أنه من خلال منتجع المهرة السياحي تسعى فام القابضة إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في الإمارات، إلى جانب تأمين احتياجات القطاع السياحي في رأس الخيمة بشكل خاص والإمارات بشكل عام، خاصة وأنه يشهد حالياً نسبة نمو ملحوظة، بعد أن أصبحت الدولة وجهة سياحية يقصدها السياح والزوار سنوياً.

وأضاف: «نتوقع أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء في المنتجع بحلول 2021، حيث يتم بعدها مباشرة البدء بتسليم وحدات المنتجع الفندقية إلى ملاكها».

وأشار الدكتور فيصل موسى، إلى أن قيام «فام القابضة» بتطوير المنتجع، دليل على النمو المستمر في أعمال المجموعة، كما يحمل إشارة إلى طبيعة فرص النمو المتوفرة في الإمارات، وهو ما يقوي من أسس القطاع العقاري فيها.