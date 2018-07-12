«أبوظبي الإسلامي» يوسّع شبكته في العاصمة بافتتاح فرعين جديدين

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

افتتح «أبوظبي الإسلامي»، فرعين جديدين في أبوظبي لتلبية احتياجات عملاء المصرف المتنامية في المبنى الرئيسي الجديد للمصرف على طريق المطار شارع الشيخ راشد بن سعيد وفرع آخر في دائرة القضاء بأبوظبي حيث يقدم الفرعان مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات للعملاء.

ويعكس افتتاح الفرعين الجديدين التزام المصرف بتنفيذ استراتيجيتيه الرامية إلى تعزيز حضوره الفعلي وتوسيع نطاق خدماته داخل دولة الإمارات مع تقديم شريحة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف أبوظبي الإسلامي أنه بالرغم من تزايد الطلب بين المستهلكين في الإمارات على الحلول المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجاتهم بكفاءة إلا أن الحصول على خدمة شخصية متميزة في الفروع لا تزال تشكل أولوية رئيسية لعملاء «أبوظبي الإسلامي» البالغ عددهم مليون عميل.

ويتضمن الفرع الجديد الواقع في المبنى الرئيسي قسماً خاصاً بالخدمات المصرفية للسيدات (دانة)، لتلبية احتياجات القاعدة المتنامية لعملاء المصرف من السيدات.